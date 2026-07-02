СМИ: новые санкции ЕС коснутся шести причастных к производству российских "Шахедов"

В связи с последними российскими атаками на Киев и другие украинские города глава внешней политики ЕС Кая Каллас объявила о новых предложениях по санкциям.

Об этом агентству dpa стало известно от источника в Европейской службе внешних действий, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Согласно информации, новые санкции планируется применить в общей сложности к пяти юридическим лицам и одному физическому лицу.

Как сообщается, речь идет о субъектах, причастных к разработке и производству компонентов, повышающих боевые возможности российских дронов "Шахед" и "Герань".

Как известно, в ночь на 2 июля Россия подвергла Киев массированной атаке, в результате которой, по последним данным, погиб 21 человек.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее в тот же день заявила, что намерена предложить новые санкции против РФ после массированной российской атаки на Киев.

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к западным партнерам с призывом не медлить с решениями о предоставлении средств ПВО для Украины после массированного удара РФ по Киеву. Президент Зеленский в этом контексте призвал вносить взносы в инициативу PURL.