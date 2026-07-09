Источники: ЕС одобрит дополнительные санкции против России в понедельник

Совет ЕС в понедельник, 13 июля, планирует одобрить дополнительные санкции против России в ответ на её массированные атаки на Украину.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

Принятие дополнительных санкций, которые ранее анонсировала главный дипломат ЕС Кая Каллас, ожидается 13 июля на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Предложения о новых ограничениях против России были внесены в минувшую пятницу после очередного массированного российского обстрела Киева в ночь на 2 июля. По словам источников, санкции получили широкую поддержку.

В среду Комитет постоянных представителей (Coreper) обсудил новые меры и решил передать их в Рабочую группу советников по международным отношениям (RELEX) для подготовки к утверждению в понедельник.

Напомним, на прошлой неделе после массированной атаки РФ против Украины главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что предложит применить санкции к более широкому кругу компаний, поддерживающих ВПК России, в ответ на эти удары.

По данным СМИ, новые санкции планируется применить в общей сложности к пяти юридическим лицам и одному физическому лицу, причастным к разработке и производству компонентов, повышающих боевые возможности российских дронов "Шахед" и "Герань".