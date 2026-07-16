17 липня ЄС ухвалить "антидронові" санкції у відповідь на російські повітряні атаки на Україну

Рада ЄС у пʼятницю, 17 липня, має ухвалити за письмовою процедурою новий мініпакет санкцій проти Росії, анонсований головною дипломаткою Євросоюзу Каєю Каллас у відповідь на постійні атаки Росії на цивільне населення України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо від дипломатів ЄС.

Новий мініпакет санкцій проти Росії у відповідь на посилення російських балістичних атак проти цивільного населення України буде затверджений ЄС 17 липня.

"Комітет постійних представників ЄС (Coreper) погодився розпочати письмову процедуру затвердження, тож цей пакет санкцій буде офіційно ухвалений завтра", – заявив один зі співрозмовників "Європейської правди".

Пакет, який мають ухвалити 17 липня, буде направлений проти юридичних осіб та персоналій, які причетні до виробництва ударних дронів "Шахед" та "Герань" на території Росії.

Нагадаємо, пропозиції щодо нових обмежень проти Росії були внесені головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас після чергового масованого російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня.

Тоді Каллас заявила, що запропонує застосувати санкції до ширшого кола компаній, що підтримують ВПК Росії, у відповідь на ці удари.

Як повідомляла "Європейська правда", початково планувалося, що додаткові санкції проти Росії у відповідь на її масовані атаки по Україні будуть затверджені під час засідання міністрів закордонних справ ЄС 13 липня, але цього не сталося.

За даними ЗМІ, що нові санкції планується застосувати загалом до п’яти юридичних осіб та однієї фізичної особи, причетних до розробки та виробництва компонентів, що підвищують бойові можливості російських дронів "Шахед" та "Герань".