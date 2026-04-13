Мадьяр: Сийярто приехал в МИД и срочно уничтожает документы по санкциям

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что пока действующий глава МИД Венгрии Петер Сийярто никуда не исчез, а сейчас находится в Будапеште и занят уничтожением важных документов по санкциям.

Об этом он сказал на пресс-конференции для международных медиа, сообщает "Европейская правда"

Мадьяр во время выступления вспомнил, что отсутствие Сийярто рядом с Виктором Орбаном породило спекуляции о том, что он покинул страну. Но, по словам победителя выборов, Петер Сийярто находится в Министерстве иностранных дел, куда он прибыл в 10 часов утра вместе со своей коллегой Эстер Дьярмати, с которой с тех пор "уничтожает документы о санкциях".

"Мы знаем, что его люди уничтожают документы так же, как в старые коммунистические времена. Шредеры работают на полную не только в министерствах, но и в других институтах. Но это им не поможет", – заявил Мадьяр.

"Мы не знаем многого, есть много международных договоров и тайных правительственных решений, о которых мы ничего не знаем", – продолжил он.

По словам Мадьяра, Виктор Орбан взял кредиты на неизвестных условиях, о которых партия-победительница выборов также ничего не знает. Поэтому её главной задачей будет получить все документы.

Ранее в венгерских СМИ обратили внимание на отсутствие в публичном пространстве министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с тех пор, когда стало известно об историческом поражении партии Виктора Орбана на выборах.

