Венгерский Сийярто работал на РФ по поручению Лаврова: в СМИ слили переговоры

В СМИ слили аудиозаписи разговора главы МИД России Сергея Лаврова и его венгерского коллеги Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной передаче Будапештом Москве деталей закрытых обсуждений в ЕС.

Об этом пишет VSquare со ссылкой на стенограмму разговоров Лаврова и Сийярто, а также разговоров Сийярто с другими российскими чиновниками, передает "Европейская правда".

В материале журналистов говорится, что всего через час после того, как 30 августа 2024 года Сийярто прибыл в Будапешт из Санкт-Петербурга, он получил телефонный звонок от Лаврова.

В нем Лавров напомнил, что российский олигарх Алишер Усманов хотел, чтобы его сестру, Гульбахор Исмаилову, исключили из санкционных списков ЕС, и Сийярто пообещал помочь.

"Послушайте, я звоню по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы что-то делаете в отношении его сестры", – сказал тогда Лавров.

На что Сийярто ответил: "Да, конечно".

"Дело в том, что вместе со словаками мы подаем предложение в Европейский Союз об исключении ее из списка. Мы подадим его на следующей неделе, и поскольку начнется новый период пересмотра, этот вопрос будет включен в повестку дня, и мы сделаем все возможное, чтобы ее изъяли из списка", – заявил тогда он.

Перед тем как положить трубку, венгерский министр рассказывал о новой штаб-квартире "Газпрома", которую он посетил в России, а также добавил: "Я всегда к вашим услугам".

Качество записи двух министров на опубликованном фрагменте позволяет предположить, что перехват мог быть осуществлен с телефона российского министра: голос Сергея Лаврова записан в лучшем качестве, чем Петера Сийярто.

Через семь месяцев Исмаилова была исключена из санкционного списка ЕС.

Один из европейских разведчиков после просмотра распечатки разговоров заявил, что в своих разговорах с Лавровым Сийярто выглядит покорным, почти льстивым.

"Если вы удалите имена и покажете эти разговоры любому оперативному сотруднику, он поклянется, что это стенограмма разговора офицера разведки со своим информатором", – отметил он.

Также, как отмечается, усилия Сийярто по исключению Исмаиловой из санкционного списка ЕС были не единственным случаем, когда он работал над смягчением экономических санкций в отношении россиян с влиятельными связями. Исмаилова была исключена из перечня вместе с российским бизнесменом Вячеславом Моше Кантором и министром спорта страны Михаилом Дегтяревым.

Европейский дипломат, говоривший с журналистами на условиях анонимности, сказал, что Венгрия и Словакия обычно начинают переговоры с длинным списком российских имен, которых они требуют исключить из списка.

"Они не используют юридических аргументов, а просто говорят, что не хотят видеть этих людей в санкционном списке по политическим причинам", – сказал он.

Кроме этого, по словам дипломата, во время последнего раунда переговоров о продлении санкций против РФ в марте Словакия и Венгрия продолжали давить на ЕС, чтобы также вычеркнули из списка самого Усманова.

"На этот раз переговоры продолжались с вечера пятницы до утра субботы, 14 марта, когда Словакия наконец заявила, что соглашается продлить санкции, оставив имена Усманова и [Михаила] Фридмана в списке", – добавил он.

Напомним, издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Сам Сийярто впоследствии подтвердил факт звонков, утверждая, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности непосредственно влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами Евросоюза.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений сливов России.

