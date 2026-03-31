Венгерский Сийярто работал на РФ по поручению Лаврова: в СМИ слили переговоры
Новости — Вторник, 31 марта 2026, 10:10 —
В СМИ слили аудиозаписи разговора главы МИД России Сергея Лаврова и его венгерского коллеги Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной передаче Будапештом Москве деталей закрытых обсуждений в ЕС.
Об этом пишет VSquare со ссылкой на стенограмму разговоров Лаврова и Сийярто, а также разговоров Сийярто с другими российскими чиновниками, передает "Европейская правда".
В материале журналистов говорится, что всего через час после того, как 30 августа 2024 года Сийярто прибыл в Будапешт из Санкт-Петербурга, он получил телефонный звонок от Лаврова.
В нем Лавров напомнил, что российский олигарх Алишер Усманов хотел, чтобы его сестру, Гульбахор Исмаилову, исключили из санкционных списков ЕС, и Сийярто пообещал помочь.
"Послушайте, я звоню по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы что-то делаете в отношении его сестры", – сказал тогда Лавров.
На что Сийярто ответил: "Да, конечно".
"Дело в том, что вместе со словаками мы подаем предложение в Европейский Союз об исключении ее из списка. Мы подадим его на следующей неделе, и поскольку начнется новый период пересмотра, этот вопрос будет включен в повестку дня, и мы сделаем все возможное, чтобы ее изъяли из списка", – заявил тогда он.
Перед тем как положить трубку, венгерский министр рассказывал о новой штаб-квартире "Газпрома", которую он посетил в России, а также добавил: "Я всегда к вашим услугам".
Качество записи двух министров на опубликованном фрагменте позволяет предположить, что перехват мог быть осуществлен с телефона российского министра: голос Сергея Лаврова записан в лучшем качестве, чем Петера Сийярто.
Через семь месяцев Исмаилова была исключена из санкционного списка ЕС.
Один из европейских разведчиков после просмотра распечатки разговоров заявил, что в своих разговорах с Лавровым Сийярто выглядит покорным, почти льстивым.
"Если вы удалите имена и покажете эти разговоры любому оперативному сотруднику, он поклянется, что это стенограмма разговора офицера разведки со своим информатором", – отметил он.
Также, как отмечается, усилия Сийярто по исключению Исмаиловой из санкционного списка ЕС были не единственным случаем, когда он работал над смягчением экономических санкций в отношении россиян с влиятельными связями. Исмаилова была исключена из перечня вместе с российским бизнесменом Вячеславом Моше Кантором и министром спорта страны Михаилом Дегтяревым.
Европейский дипломат, говоривший с журналистами на условиях анонимности, сказал, что Венгрия и Словакия обычно начинают переговоры с длинным списком российских имен, которых они требуют исключить из списка.
"Они не используют юридических аргументов, а просто говорят, что не хотят видеть этих людей в санкционном списке по политическим причинам", – сказал он.
Кроме этого, по словам дипломата, во время последнего раунда переговоров о продлении санкций против РФ в марте Словакия и Венгрия продолжали давить на ЕС, чтобы также вычеркнули из списка самого Усманова.
"На этот раз переговоры продолжались с вечера пятницы до утра субботы, 14 марта, когда Словакия наконец заявила, что соглашается продлить санкции, оставив имена Усманова и [Михаила] Фридмана в списке", – добавил он.
Напомним, издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.
Сам Сийярто впоследствии подтвердил факт звонков, утверждая, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности непосредственно влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами Евросоюза.
Также в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений сливов России.
