Украинские военные впервые примут участие в параде, посвященном Национальному дню Бельгии

Украинские военные примут участие в военном параде в Брюсселе по случаю Национального дня Бельгии, который будет отмечаться 21 июля.

Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

По словам Франкена, впервые в истории 21 июля в параде примет участие украинское подразделение. "Очень горжусь этим. Слава Украине. Никогда не сдавайся", – написал министр.

Два дня назад украинские военные уже участвовали в параде по случаю французского национального праздника. Президент Украины Зеленский тогда лично посетил этот парад.

По словам пресс-секретаря Франкена, 21 июля в параде примут участие те же подразделения и военнослужащие, которые присутствовали во Франции. Всего – 23 человека, сообщает VRT. Однако Зеленский не будет присутствовать в Брюсселе.

Напомним, в рамках военного парада по случаю Дня взятия Бастилии во вторник, 14 июля, украинские пилоты пролетели на истребителях Mirage в Париже.