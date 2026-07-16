Українські військові вперше візьмуть участь у параді до Національного дня Бельгії

Українські військові візьмуть участь у військовому параді в Брюсселі з нагоди Національного дня Бельгії, який відзначатимуть 21 липня.

Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

За словами Франкена, вперше в історії 21 липня у параді візьме участь український підрозділ. "Дуже пишаюся цим. Слава Україні. Ніколи не здавайся", – написав міністр.

Два дні тому українські військові вже брали участь у параді з нагоди французького національного свята. Президент України Зеленський тоді особисто відвідав цей парад.

За словами речника Франкена, 21 липня у параді візьмуть участь ті самі підрозділи та військовослужбовці, що були присутні у Франції. Загалом – 23 особи, інформує VRT. Однак Зеленський не буде присутній у Брюсселі.

Нагадаємо, у рамках військового параду з нагоди Дня взяття Бастилії у вівторок, 14 липня, українські пілоти пролетіли на винищувачах Mirage в Парижі.