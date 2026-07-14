Украинские пилоты пролетели на истребителях Mirage на параде в Париже

В рамках военного парада, приуроченного к Дню взятия Бастилии, во вторник украинские пилоты пролетели на истребителях Mirage в Париже.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

"Приняли участие в военном параде Франции по случаю Дня взятия Бастилии. Сегодня по Елисейским полям торжественно прошли и украинские воины, наши пилоты в составе франко-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage. Для нас большая честь – быть здесь", – написал Зеленский в соцсети Х.

Он назвал приглашение украинских защитников на мероприятие в Париже знаком уважения и признания силы Украины.

"Спасибо нашим воинам. Спасибо Франции и всем партнерам, которые стоят рядом с Украиной", – отметил Зеленский.

Также сообщалось, что полтысячи военных из стран-участниц "коалиции решительных", а также 25 украинских военнослужащих, приняли участие в параде, посвященном Дню взятия Бастилии в Париже.

Как сообщалось, 13 июля в Париже состоялась встреча "коалиции решительных", к ней присоединились 40 участников. Президент Владимир Зеленский заявил, что участники заседания согласились провести следующую встречу в Украине.

В тот же день десять европейских государств, включая Украину, по итогам учредительного заседания в Париже объявили о создании Интегрированной коалиции противоракетной обороны, которая будет развивать противоракетный потенциал Европы.