Правительство Польши поддержало "договоры о сожительстве" для пар независимо от пола

Правительство Польши во вторник одобрило законопроект, который вводит так называемые "договоры о сожительстве" для пар, проживающих вместе, что является своеобразной формой признания однополых союзов.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Законопроект предусматривает возможность для двух человек, независимо от их пола, заключать договор о сожительстве у нотариуса. Он охватывает жилищные права, алименты, доступ к медицинской информации и медицинскому страхованию, отпуск по уходу, совместное налоговое декларирование и налоговые льготы.

В то же время документ не предусматривает легализацию однополых браков, которые по-прежнему остаются запрещенными.

Проевропейское правительство Туска надеется, что ограниченный характер законопроекта позволит получить одобрение президента-националиста Кароля Навроцкого.

"Мы идем в парламент с компромиссным проектом, по которому, как мы считаем, есть большинство в нижней и верхней палатах", – заявила журналистам после заседания правительства правительственная уполномоченная по вопросам равенства Катаржина Котула.

ЛГБТ-организации выразили разочарование, но отметили, что эта инициатива может быть единственной, которая имеет реальные шансы на одобрение парламентом.

Премьер-министр Дональд Туск, который занял пост в 2023 году с обещанием пересмотреть политику крайне консервативной партии "Право и справедливость", столкнулся с трудностями во внедрении реформ в сфере абортов и прав ЛГБТ.

Эти инициативы встретили сопротивление со стороны его младшего коалиционного партнера – консервативной Польской крестьянской партии, а также угрозы вето со стороны двух президентов.

Преимущественно католическая Польша остается одной из стран ЕС, где больше всего ограничивают права ЛГБТ, несмотря на рост общественной поддержки правового признания однополых пар.

Прошлогодний опрос показал, что 50% поляков – за то, чтобы разрешить однополые браки в Польше, еще больше высказываются в поддержку гражданских партнерств.

Напомним, в октябре 2025 года в Сейме Польши представили проект закона о статусе ближайшего лица и соглашении о совместном проживании.