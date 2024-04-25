Половина поляков поддерживают однополые браки

50% поляков – за то, чтобы разрешить однополые браки в Польше, еще больше высказываются в поддержку гражданских партнерств.

Таковы результаты опроса United Surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna, передает "Европейская правда".

Социологи United Surveys задали полякам три вопроса об однополых парах. Первый касался того, должны ли они иметь право заключать гражданское партнерство.

66% респондентов ответили, что однополые пары должны иметь такую возможность. Противоположного мнения придерживаются 26% респондентов. 7% не определились с ответом.

С тем, что однополые пары должны иметь право заключать гражданское партнерство, согласны 97% сторонников правящей коалиции. Также большинство тех, кто не голосовал и не определился, ответили на этот вопрос утвердительно (68%).

67% сторонников консервативной оппозиции считают, что однополые пары не должны иметь такой возможности.

Второй вопрос звучал следующим образом: "Должны ли однополые пары в Польше иметь право на брак?".

Здесь каждый второй респондент ответил утвердительно. 41% утверждают, что однополые пары не должны иметь такого права. 9% не имеют мнения по этому поводу.

Опять же, подавляющее большинство сторонников правящего лагеря ответили утвердительно на этот вопрос (86%). Похожая ситуация и среди "тех, кто не голосовал и не определился" (52% – "да", 28% – "нет").

Подавляющее большинство сторонников оппозиции в этом случае ответили "нет" – 90%.

Третий вопрос касался того, должны ли однополые пары иметь право усыновлять детей. Здесь большинство респондентов выбрали ответ "нет" – 63%.

Ранее в апреле сообщалось, что в польском правительстве подготовили проект закона о гражданских партнерствах, но пока не будут вносить его в Сейм.

Внесение проекта закона о гражданских партнерствах было одним из предвыборных обещаний альянса "Гражданская коалиция" на первые 100 дней работы правительства. Другие партии-члены коалиции также выразили поддержку этой идее.

Однако тема абортов вызвала серьезное напряжение внутри коалиции перед местными выборами.

Польша – одна из немногих стран ЕС, наряду с Румынией, Болгарией, Словакией и Литвой, где партнеры одного пола пока не имеют возможности юридически оформить свои отношения.