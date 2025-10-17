В Сейме Польши представили новый законопроект для легализации однополых пар

Группа польских левых депутатов в пятницу представила компромиссный законопроект об узаконивании союзов однополых пар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Депутаты от Польской селянской партии и "Левицы" представили законопроект о "статусе ближайшего лица в отношениях и соглашении о совместном проживании".

Вместо гражданских партнерств, против легализации которых выступает правая оппозиция и действующий президент Польши Кароль Навроцкий, проект предлагает ввести отдельную юридическую категорию для сожителей.

Документ предусматривает, что два человека, которые находятся в однополых отношениях, смогут заключить соглашение перед нотариусом, рассказала государственный секретарь канцелярии премьера Польши Катажина Котула.

Такое соглашение, среди прочего, будет регулировать вопросы "права на жилье, возможности взаимных алиментов, взаимного доступа к медицинской информации, освобождения от налога на наследство и дарение, возможности совместного налогообложения, если было заявлено о совместности имущества, а также освобождения от налога на гражданско-правовые действия, гарантирует пенсию после смерти мужа/жены", перечислила она.

Также законопроект регулирует наследование по завещанию, медицинское страхование для обеих сторон и уход за ребенком. Соглашение не изменит семейное положение лиц, которые его заключили, но в течение его действия лица, связанные им, не смогут заключить брак.

"Это хорошее соглашение, хорошее решение. Этот правительственный проект написан так, чтобы мы могли поговорить с господином президентом о поиске согласия для подписания этого закона", – добавила Котула.

Когда именно документ будет вынесен на голосование в Сейме, пока не уточняется.

Прошлогодний опрос показал, что 50% поляков – за то, чтобы разрешить однополые браки в Польше, еще больше высказываются в поддержку гражданских партнерств.

В 2023 году сообщалось, что Польша занимает последнее место в ЕС по обеспечению прав ЛГБТ+, уступая Румынии и Болгарии.