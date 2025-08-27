Зеленский сменил посла в США

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной послом в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в вечернем обращении в среду.

Зеленский сказал, что "формальные процедуры" назначения нового посла Украины в США завершены.

"Сегодня я подписал указ о назначении посла. Определил ключевые задачи для обновления работы нашего посольства, и главное – реализовать полностью все договоренности с Вашингтоном – наши договоренности с президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере", – рассказал он.

Глава государства добавил, что речь идет о двух соглашениях о "оружии для Украины" и "современных дронах для Соединенных Штатов".

Отдельно Зеленский поблагодарил Оксану Маркарову, которая до сих пор возглавляла посольство Украины в США.

"Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и в дальнейшем быть в команде – работать ради Украины", – добавил Зеленский.

До сих пор, с середины июля, Ольга Стефанишина была специальным уполномоченным главы государства по вопросам развития сотрудничества с США после того, как ушла с поста вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Перед этим СМИ писали, что Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить.