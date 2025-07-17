Зеленский назначил Стефанишину спецуполномоченной по вопросам развития сотрудничества с США

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной спецуполномоченной главы государства по вопросам развития сотрудничества с США.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, передает "Европейская правда".

"Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальной уполномоченной президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки", – написал он.

По словам Зеленского, в этом статусе Ольга Стефанишина будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

"Я благодарен Ольге за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции. Это успешная работа. Многое достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий", – написал Зеленский.

Он вспомнил, что Стефанишина также участвовала в переговорах с США о новом формате нашего экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

"Будем работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию", – написал он.

Ранее Ольга Стефанишина, которая занимала должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции, подтвердила, что уходит из правительства

Ранее в этот день Верховная Рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром Украины.

Как сообщала "ЕвроПравда", именно Юлия Свириденко выразила пожелание, чтобы координацией евроинтеграции занимался ее заместитель в Минэкономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

По данным "Украинской правды", Ольгу Стефанишину могли назначить постоянным представителем Украины при ЕС.