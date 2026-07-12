СМИ: посол Украины в США покидает свой пост
Посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы по личным обстоятельствам.
Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".
По данным СМИ, Стефанишина покидает пост посла в Вашингтоне по собственному желанию.
Как отметил собеседник агентства, она попросила об уходе со службы по личным обстоятельствам ещё на прошлой неделе.
"Президент доволен работой Стефанишиной", – подчеркнул источник.
Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину послом Украины в США 27 августа 2025 года.
До этого Стефанишина в течение месяца была специальным уполномоченным главы государства по вопросам развития сотрудничества с США после того, как ушла с поста вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что новым послом в США может стать Юлия Свириденко после отставки с поста премьера.