В Тернопольской области перезахоронили останки, найденные во время эксгумаций в Пужниках

В Тернопольской области 6 сентября перезахоронили останки, обнаруженные во время эксгумаций на месте села Пужники, на церемонию прибыла польская делегация во главе с маршалком Сената.

Об этом сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда".

В Тернопольской области перезахоронили останки 42 человек, обнаруженные во время поисковых работ на месте села Пужники. Польскую делегацию на церемонии возглавляют маршал Сената Малгожата Кидава-Блонская, министр культуры и национального наследия Марта Ценковская, временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич и генконсул в Луцке Анна Новаковская, а также около 40 потомков жителей бывшего села.

От украинской власти присутствовали и.о. министра культуры Татьяна Бережная, заместитель спикера Рады Елена Контратюк, заместитель главы МИД Александр Мищенко и глава Украинского института национальной памяти Александр Алфьоров.

Перезахоронение проводится на изначальном месте захоронения, где проводились эксгумационные работы – на старом кладбище Пужников, с мессой римско-католического обряда.

Памятные знаки над могилами пока будут безымянными, так как ДНК-исследования еще продолжаются.

Эксгумационные работы на месте Пужников проходили в апреле-мае 2025 года, их проводила совместная украинско-польская экспедиция под профессиональным и охранным надзором украинской стороны. Во время эксгумации обнаружены останки 42 человек.

Во Львове в конце августа завершились эксгумации на месте бывшего села Збоиська.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Новая польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.