СМИ: законопроект Грэма о санкциях против РФ уже получил достаточную поддержку в Сенате

Инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом законопроект о новых санкциях США против России заручился поддержкой более 60 сенаторов, что гарантирует ему успех в Сенате.

Об этом сообщает Axios, пишет "Европейская правда".

Двухпартийный законопроект о санкциях с компромиссными поправками, одним из соавторов которого является покойный Линдси Грэм, а от демократов – Ричард Блументаль, имеет в Сенате уже как минимум 61 сторонника, чего достаточно для его принятия.

Среди готовых проголосовать за него – 39 республиканцев и 22 демократа, сообщают источники издания.

Ранее на этой неделе в Сенате раскрыли детали обновленной версии законопроекта.

От президента Дональда Трампа, напомним, поступали сигналы о готовности подписать законопроект – из уважения к покойному соратнику. В то же время он выражал пожелание, чтобы в законопроект были включены положения, связанные с Ираном. Однако в Сенате раздавались призывы к его быстрому рассмотрению без дополнительных изменений.