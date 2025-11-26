По всей Латвии протестируют сирены тревоги и систему мобильного оповещения

Для проверки системы раннего оповещения в среду, 26 ноября, по всей Латвии на три минуты будут включены сирены тревоги, а на смартфоны жителей будет отправлено сообщение о причине их срабатывания.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), пишет "Европейская правда".

Во время проверки с 10 до 10.10 утра будет звучать трехминутный волнообразный сигнал, то есть сирена будет звучать пять секунд, затем прервется, а затем повторится пятисекундный звуковой сигнал и снова пауза.

В среду в 15.30 VUGD и информационный центр Министерства внутренних дел проведут пресс-конференцию о результатах проверки.

В мероприятии примут участие министр внутренних дел Рихард Козловскис, начальник Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньш Балтманис и представитель информационного центра МВД.

Напомним, в октябре в Литве проходили Vyčio Skliautas 2025 – самые масштабные в истории страны учения для проверки системы мобилизации, в которых приняли участие более 100 учреждений и около 2 тысяч участников.

А в сентябре в Великобритании тестировали систему мобильного оповещения о чрезвычайных ситуациях.