В Британии протестируют систему мобильного оповещения о чрезвычайных ситуациях

Мобильные телефоны в Великобритании в воскресенье одновременно будут транслировать сигнал сирены в рамках тестирования национальной системы оповещения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В британском правительстве предупредили, что в 15:00 в воскресенье по местному времени большинство из 87 миллионов мобильных телефонов и планшетов в стране будут издавать звук сирены и вибрировать в течение примерно 10 секунд.

На устройства также должно прийти сообщение о том, что это лишь второе тестирование национальной системы оповещения – предыдущее было в 2003 году.

Чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия тестирования, в правительстве Британии последние недели неоднократно напоминали о его приближении и утверждают, что выбрали дату и время, когда не будет масштабных массовых мероприятий.

За последние два года в Британии пять раз использовали систему оповещения для предупреждений об угрозах – от грозы до обнаруженных неразорвавшихся снарядов.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии рассматривает создание современной системы экстренного оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

Правительство Эстонии одобрило разработку еще одной системы оповещения населения об угрозе путем рассылки сообщений на мобильные телефоны – в дополнение к общеевропейской системе, основанной на технологии 5G.