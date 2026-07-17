Венгрия блокирует кластеры 2 и 3 для Украины, но согласилась на кластер 2 для Молдовы

Во время заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в пятницу, 17 июля, Венгрия отказалась начать процесс открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины, но согласилась по кластеру №3 для Молдовы – однако этот вариант не нашел поддержки большинства государств ЕС, и никакого решения принято не было.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.



Венгрия согласилась начать процесс открытия кластера №3 для Молдовы, но не поддержала его открытие для Украины, в результате открытие кластеров заблокировано для обоих государств.



"Сегодня COELA обсуждала результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы с тем, чтобы утвердить их и отправить обоим государствам официальные письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам. Но Венгрия дала зеленый свет только отправке письма Молдове по кластеру №3", – рассказал один из собеседников "Европейской правды".



Но ряд представителей других государств ЕС выступили против такого разделения Украины и Молдовы в переговорах о вступлении и не поддержали этот вариант.



В результате, из-за отсутствия консенсуса, было решено вернуться к вопросу утверждения результатов скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы на следующем заседании COELA в среду, 22 июля.



Стоит заметить, что 22 июля – последнее заседание Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) перед летним перерывом.



Первая встреча экспертов по расширению в Брюсселе после летних отпусков запланирована на 1 сентября.



Как сообщала "Европейская правда", в Брюсселе 14 июля для Украины был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения", причем вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заверила, что открытие остальных 4 кластеров не откладывают на "после лета".



Европейский Союз опубликовал документ с общей позицией относительно критериев закрытия вступительных переговоров с Украиной по 6-му кластеру.



Напомним, что Венгрия ранее блокировала открытие для Украины кластеров 2-6 на техническом уровне, но довольно быстро согласилась снять вето с кластера 6.



Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.