Российский фрегат произвел предупредительные выстрелы по гражданской яхте в Ла-Манше

Министерство обороны Великобритании расследует сообщение о том, что российский военный фрегат произвел предупредительные выстрелы по яхте в Ла-Манше, которая приблизилась к кораблю.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В инциденте, произошедшем примерно в 11:40 утра во вторник между островом Уайт и Нормандией, вероятно, был задействован российский фрегат "Адмирал Григорович".

Береговая охрана получила сообщение от гражданского судна под британским флагом, которое плыло вблизи российского корабля. Экипаж яхты сообщил, что "Адмирал Григорович" произвел предупредительный выстрел после того, как два судна прошли близко друг к другу в Ла-Манше.

Пострадавших в результате инцидента нет, а яхта не получила повреждений. Представитель британского Министерства обороны заявил, что ведомство расследует сообщение об инциденте в Ла-Манше.

Военный фрегат, входящий в состав Черноморского флота России, уже несколько недель находится вблизи британских вод. Его видели, когда корабль сопровождал танкеры "теневого флота" и кружил вблизи ветровой электростанции у побережья Саффолка.

В отдельном пресс-релизе, опубликованном в понедельник, ВМС Великобритании сообщили, что два британских судна следили за "Адмиралом Григоровичем" в Ла-Манше, к западу от Бреста.

Об этом стало известно после того, как в воскресенье британские военные впервые перехватили танкер "теневого флота" РФ. Перехват судна SMYRTOS в проливе Ла-Манш был проведен в тесной координации с Францией. Судно останется на якорной стоянке у южного побережья Англии, где его будут проверять на предмет экологических и безопасности рисков.

В марте премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился с тем, что Вооруженные силы и правоохранительные органы Великобритании теперь смогут перехватывать суда, попавшие под санкции Великобритании и проходящие транзитом через британские воды.

В апреле СМИ сообщили, что фрегат российского флота "Адмирал Григорович" сопровождал два нефтяных танкера, находящихся под санкциями Великобритании, через Ла-Манш. Тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ имеет право защищаться от "пиратства", имея в виду решение британского правительства о перехвате судов "теневого флота".