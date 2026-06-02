Литва и Украина создают совместную программу оборонных инноваций

Литва и Украина подписали протокол о намерениях по созданию совместной программы Brave Lithuania, направленной на укрепление сотрудничества в разработке и внедрении оборонных инноваций.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, информирует "Европейская правда".

Программа будет действовать как двусторонняя платформа для поддержки стартапов в сфере оборонных технологий, новаторов, научно-исследовательских институтов и предприятий обеих стран,

Инициатива направлена на создание механизма, объединяющего экосистемы оборонных инноваций двух стран, стимулирование разработки технологий, отвечающих реальным оперативным потребностям, и ускорение перехода перспективных решений от концепции к тестированию и практическому применению.

По данным министерства, особое внимание будет уделяться тому, чтобы поддерживаемые проекты отвечали реальным оборонным потребностям и, по возможности, основывались на боевом опыте и оперативной обратной связи.

Для реализации инициативы Литва и Украина рассмотрят возможность привлечения дополнительных финансовых инструментов, включая национальные фонды, средства международных доноров и Европейского Союза, частные инвестиции и венчурный капитал.

Протокол о намерениях подписали вице-министр обороны Литвы Виталия Зумярене и заместитель министра обороны Украины Сергей Боев на форуме оборонных инноваторов в Вильнюсе в присутствии премьеров обеих стран.

"Программа Brave Lithuania знаменует новый этап сотрудничества между Литвой и Украиной в оборонной сфере. Объединив знания, технологические возможности и практический опыт, мы сможем быстрее разрабатывать и внедрять решения, повышающие боеготовность наших армий и укрепляющие общую безопасность. Это инвестиция не только в оборону наших стран, но и в более безопасное будущее Европы", – сказала Зумярене.

