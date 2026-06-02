Литва предоставит 4 млн евро на проекты по развитию солнечной энергетики в Украине

Литва выделит дополнительные 4 млн евро на поддержку установки солнечных электростанций и систем накопления энергии в украинских государственных учреждениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Кроме того, как сообщили в литовском Министерстве энергетики, Европейский Союз предоставит еще 3 млн евро на такие проекты.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас отметил, что на этом этапе программы планируется реализовать 50 проектов.

"Поддержка Литвы способствует не только немедленным усилиям по восстановлению, но и построению более безопасного энергетического будущего для Украины. Я рад, что проект продолжается и что в этом году выделяется еще 4 млн евро из запланированного пакета поддержки. Мы также обеспечили дополнительное европейское финансирование для этой инициативы в размере 3 млн евро", – сказал Вайчюнас.

В прошлом году, во время первого этапа программы, Литва выделила на нее 5 млн евро. Ожидается, что на обоих этапах будет реализовано около 80 проектов.

Вайчюнас также отметил, что Литва усилила энергетическую помощь, чтобы поддержать Украину в сложный зимний период 2025-2026 годов.

В этом году уже выделено более 6,3 млн евро, тогда как за весь прошлый год – чуть более 10 млн евро.

Недавно министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил убеждение, что Европа должна внимательно изучать украинский опыт энергетической устойчивости.

Напомним, в апреле вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что партнеры Украины анонсировали в Фонд поддержки энергетики дополнительные взносы на сумму примерно 100 млн евро.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что первый транш из 90 млрд Украина будет нацеливать "на внутреннее производство защиты", а также – на энергетику.