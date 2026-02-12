Суд в США отклонил ходатайство BBC по делу о $10 млрд иске Трампа

Американский судья отклонил ходатайство британской телерадиокомпании BBC о приостановлении процедуры сбора доказательств по делу об иске на $10 млрд, который подал президент США Дональд Трамп из-за монтажа его выступления, создававшего, по его словам, впечатление, что он призывал сторонников штурмовать Капитолий.

Об этом свидетельствуют судебные документы, пишет BBC, передает "Европейская правда".

Согласно судебным документам, рассмотрение многомиллиардного иска Трампа против BBC назначено на февраль 2027 года.

Об этом стало известно после того, как судья во Флориде отклонил ходатайство BBC об отсрочке этапа сбора доказательств по делу. Он назвал это ходатайство "преждевременным".

Судебное разбирательство продлится две недели и состоится в Майами.

"Как мы уже ранее четко указывали, мы будем защищаться в этом деле. Мы не будем далее комментировать текущие судебные разбирательства", – заявил представитель BBC.

Как свидетельствуют судебные документы, в ближайшие недели корпорация подаст ходатайство о закрытии дела, утверждая, что суд во Флориде не имеет "персональной юрисдикции" в отношении нее, что место рассмотрения является "ненадлежащим", а также что Трамп "не привел достаточных оснований для иска".

В декабре 2025 года Трамп подал иск против BBC, утверждая, что документальный фильм программы Panorama изобразил его в "ложном, обманчивом, пренебрежительном, провокационном и злонамеренном" свете.

После скандала генеральный директор BBC Тим Дэви и глава службы новостей Дебора Тернесс подали в отставку. А корпорация извинилась перед президентом США, но заявила, что не будет выплачивать финансовую компенсацию.

После того как Трамп пригрозил подать иск, председатель совета директоров британской медиакорпорации BBC Самир Шах сказал, что вещатель настроен отстаивать свою позицию.