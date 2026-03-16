BBC обратилась в суд с просьбой отклонить иск Трампа на сумму 10 млрд долларов

Британская телерадиокомпания BBC обратилась к судье с просьбой отклонить иск президента США Дональда Трампа на сумму 10 млрд долларов, связанный с монтажом его речи, произнесенной накануне штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Британская телерадиокомпания аргументировала свою просьбу тем, что иск ограничит свободу слова и подорвет "объективное освещение событий".

Таким образом, заявление BBC было подано в понедельник, 16 марта, окружному судье США Рою Альтману, назначенному Трампом, который работает в Майами.

Как ранее писали, BBC должна была до 17 марта официально ответить на жалобу Трампа, которую он подал 15 декабря 2025 года. Судебное рассмотрение дела назначено на 15 февраля 2027 года.

В декабре 2025 года Трамп подал иск против BBC, утверждая, что документальный фильм программы Panorama изобразил его в "ложном, вводящем в заблуждение, уничижительном, провокационном и злонамеренном" свете.

После скандала генеральный директор BBC Тим Дэви и глава службы новостей Дебора Тернесс подали в отставку. А корпорация принесла извинения президенту США, но заявила, что не будет выплачивать финансовую компенсацию.

После того как Трамп пригрозил подать иск, председатель совета директоров британской медиакорпорации BBC Самир Шах сказал, что