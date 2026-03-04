Трамп раскритиковал Стармера перед Мерцем: он не Черчилль

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем повторил свое возмущение премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за его колебаний поддержать операцию против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп сказал в беседе в Овальном кабинете, которую транслировал Белый дом.

Президент США в последние дни критически высказывается о премьере Великобритании, который сначала не разрешил американцам использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для нанесения ударов по Ирану.

В беседе с немецким канцлером и журналистами Трамп заявил, что имеет дело не с Уинстоном Черчиллем, имея в виду предшественника Стармера, который возглавлял Великобританию во время Второй мировой войны.

"Я недоволен Великобританией... Нам понадобилось три-четыре дня, чтобы выяснить, где мы можем приземлиться. Было бы гораздо удобнее приземлиться там, чем лететь много дополнительных часов. Поэтому мы очень удивлены. Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем", – заявил американский президент.

Трамп также заявил, что Великобритания была непреклонна в вопросе "глупого острова", имея в виду соглашение о продаже архипелага Чагос, где находится британско-американская военная база, государству Маврикий.

Напомним, накануне Трамп заявил, что испытывает печаль из-за отношений с Великобританией после того, как британский премьер Кир Стармер воздержался от поддержки американской операции против Ирана.

Перед началом операции США против Ирана Великобритания отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Ферфорд, ссылаясь на международное право.

Однако в воскресенье вечером премьер-министр Кир Стармер уступил и сказал, что разрешит США доступ к Диего-Гарсия для "конкретных и ограниченных оборонных целей".

Глава британского правительства тогда ответил на критику Трампа, заявив, что он всегда будет действовать в национальных интересах своей страны.