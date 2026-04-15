Трамп намекнул, что может изменить торговое соглашение с Британией на фоне напряженности в отношениях

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Великобританией "всегда можно изменить", намекая на рост напряженности между странами из-за позиций по поводу войны в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп сказал в телефонном интервью Sky News.

Американский президент прибег к новой волне критики Великобритании и ее премьер-министра Кира Стармера. По его словам, Стармер "совершил трагическую ошибку", прекратив добычу нефти в Северном море.

"Видите ли, у вас самые высокие цены на энергоносители в мире. И я думаю, что он совершил трагическую ошибку в отношении иммиграции", – заявил Трамп.

На вопрос о текущем состоянии отношений с Великобританией он ответил, что Лондон не пришел на помощь тогда, когда в этом нуждались США.

"Это отношения, когда мы просили их о помощи, их не было рядом. Когда они нам были нужны, их не было рядом. И их до сих пор нет", – пожаловался Трамп.

Американский президент выразил сожаление по поводу отношений с Великобританией, а также упомянул о торговом соглашении между странами, которое регулирует тарифные ставки на различные виды товаров.

"И мы предложили им хорошее торговое соглашение. Лучшее, чем оно должно было бы быть. Которое всегда можно изменить. Но мы предложили им торговое соглашение, которое было очень хорошим, потому что у них много проблем… Если у вас плохая иммиграционная политика и плохая энергетическая политика, у вас есть худшее из обоих. Вы не можете добиться успеха, это невозможно", – заявил президент США.

Когда Трампа спросили о визите короля Великобритании в США, он заверил, что не считает монарха причастным к событиям, которые привели к напряженности между странами.

Как известно, король Великобритании Чарльз III и королева Камилла посетят Соединенные Штаты с государственным визитом 27-30 апреля. Во время поездки король проведет частную встречу с президентом США, которая, как ожидают в британском правительстве, может помочь наладить отношения между странами.

Визит короля в США происходит в самый напряженный момент отношений между Лондоном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп с начала войны в Иране обрушил волну критики на Великобританию и премьера Кира Стармера за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

16 марта Трамп заявил, что он недоволен Стармером за то, что тот сначала отказался отправить военную технику на Ближний Восток, когда началась американо-израильская операция против Ирана.