Великобритания оштрафовала лондонское отделение немецкого банка за нарушение санкций против РФ

Лондонское отделение Deutsche Bank было оштрафовано на 165 тысяч фунтов (около 221 тысячи долларов) за нарушение режима санкций Великобритании против России.

Об этом сообщило правительственное Управление по вопросам применения финансовых санкций (OFSI), передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, банк осуществил в июне и июле 2022 года два платежа на общую сумму около 635 619 фунтов в пользу российской организации, которая стала аффилированной с организацией, находящейся под санкциями.

Лондонское отделение банка самостоятельно сообщило об этих платежах в OFSI в сентябре 2022 года, что дало ему право на 45-процентную скидку от первоначального штрафа в размере 300 тысяч фунтов.

"Deutsche Bank очень серьезно относится к соблюдению санкций. Мы усилили и продолжаем усиливать все аспекты нашей системы соблюдения санкций и связанных с ней процессов", – заявил представитель банка.

В 2025 году в Германии пяти людям вынесли приговоры за нарушение санкций против России.

В апреле в Латвии Рижский городской суд назначил одному предпринимателю штраф в размере 10 140 евро за попытку нарушить санкции ЕС против России.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": В Россию вопреки санкциям: как западные компании обходят ограничения ЕС и что с этим делать