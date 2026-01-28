В Германии обыскивают Deutsche Bank из-за связей с компаниями, связанными с Абрамовичем

С утра среды сотрудники Федерального уголовного полицейского управления (BKA), действуя от имени прокуратуры, проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале банка в Берлине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Около 30 следователей в гражданской одежде вошли в штаб-квартиру банка в центре Франкфурта вскоре после 10 часов утра.

Как сообщила прокуратура Франкфурта-на-Майне в ответ на запрос, ведомство проводит расследование "против пока неизвестных должностных лиц и сотрудников Deutsche Bank" по подозрению в отмывании денег. Согласно заявлению, банк якобы поддерживал в прошлом деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как подозревается, "использовались с целью отмывания денег".

Прокуратура заявила, что на данный момент не может предоставить более подробную информацию.

По данным источников, осведомленных об этом деле, операция считается очень деликатной. Изданию стало известно, что обыск связан с компаниями, которые следователи связывают с российским олигархом Романом Абрамовичем, с весны 2022 года находящимся в санкционном списке Европейского Союза.

Адвокат Абрамовича заявил: "Наш клиент не знает ни о каких расследованиях немецких органов власти по этому вопросу". Абрамович "всегда действовал в соответствии с действующими национальными и международными законами и нормативными актами". Любые утверждения об обратном являются "неправдивыми и дискредитирующими".

Deutsche Bank подтвердил по запросу, что "в настоящее время продолжается расследование прокуратуры Франкфурта" в его помещениях. Банк полностью сотрудничает с органами власти. Он отказался комментировать дальнейшие подробности.

Ранее стало известно, что в Германии прокуратура города Мюнхен прекратит расследование в отношении российского олигарха Алишера Усманова, которое было открыто по подозрению в нарушении санкций и правил отмывания денег.

Перед этим прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила производство против Усманова по делу об отмывании денег.