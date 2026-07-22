Из-за позиции Венгрии вопрос открытия кластеров 2 и 3 для Украины отложили до сентября

Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы в ходе заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в среду, 22 июля; следующая попытка запланирована на 1 сентября.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" из Брюсселя стало известно из собственных источников в ЕС.

Вторая попытка убедить Венгрию утвердить результаты скрининга 2-го и 3-го кластеров для Украины и Молдовы 22 июля завершилась провалом: третья попытка запланирована на 1 сентября.

"Сегодня COELA во второй раз не смогла утвердить результаты скрининга кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы из-за нежелания Венгрии. Вопрос отложен до сентября", – заявил один из собеседников "ЕвроПравды".

Как сообщала "Европейская правда", во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) 17 июля Венгрия отказалась начать процесс открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины, но согласилась на кластер №3 для Молдовы – однако этот вариант не нашел поддержки у большинства государств ЕС, и никакого решения принято не было.

Напомним, в Брюсселе 14 июля для Украины был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения", причем тогдашний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заверил, что открытие остальных четырех кластеров не откладывается на "после лета".

Венгрия ранее блокировала открытие для Украины кластеров 2–6 на техническом уровне, но довольно быстро согласилась снять вето с кластера 6.

Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.