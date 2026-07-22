Через позицію Угорщини питання відкриття кластерів 2 і 3 для України відклали до вересня

Угорщина відмовилась затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України та Молдови під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у середу, 22 липня; наступна спроба запланована на 1 вересня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" з Брюсселя стало відомо з власних джерел в ЄС.

Друга спроба переконати Угорщину затвердити результати скринінгу 2 та 3 кластерів для України й Молдови 22 липня завершилася провалом: третя спроба запланована на 1 вересня.

"Сьогодні COELA вдруге не змогла затвердити результати скринінгу кластерів №2 та №3 для України та Молдови через небажання Угорщини. Питання відкладене до вересня", – заявив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Як повідомляла "Європейська правда", під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) 17 липня Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття перемовних кластерів №2 та №3 для України, але погодилася щодо кластера №3 для Молдови – однак цей варіант не знайшов підтримки більшості держав ЄС і жодного рішення не прийняли.

Нагадаємо, у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини", причому тодішній віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевнив що відкриття решти чотирьох кластерів не відкладають на "після літа".

Угорщина раніше блокувала відкриття для України кластерів 2-6 на технічному рівні, але досить швидко погодилась зняти вето з кластера 6.

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.