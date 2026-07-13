Глава МИД Болгарии подтвердила, что патриарх Кирилл исключен из 21-го пакета санкций против РФ

После исключения из проекта 21-го пакета санкций Евросоюза против России имен патриарха РПЦ Кирилла и основателя российской компании "Лукойл" Вагита Алекперова Болгария полностью поддерживает этот пакет.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова в кулуарах заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 13 июля.

Болгария больше не будет блокировать 21-й пакет санкций ЕС против России.

"Болгарские оговорки были учтены, и этих двух лиц больше нет в предложенном пакете, поэтому со своей стороны мы готовы поддержать этот пакет", – заявила Петрова, отвечая на вопросы журналистов.

Она уточнила, что отсутствие консенсуса по принятию 21-го пакета санкций ЕС против России по итогам заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) в воскресенье, 12 июля, произошло из-за оговорок других государств – не Болгарии.

"Консенсус не был достигнут, потому что две страны, не включая Болгарию, высказали свои оговорки, которые не были учтены. В нашем случае наша позиция была учтена, поэтому мы можем ее поддержать. Также важный посыл в этом вопросе заключается в том, что защита национальной позиции не приводит к изоляции", – подчеркнула болгарский министр.

Она уточнила, что, в частности, Греция имеет определенные оговорки в энергетической сфере, а Австрия – в финансовой сфере.

"Это внутренние дела соответствующих стран", – подчеркнула Велислава Петрова.

Также она сообщила, что по требованию Болгарии из предложенного санкционного списка 21-го пакета санкций был исключен руководитель компании, поставляющей комплектующие для метро в столице Болгарии – Софии.

Стоит отметить, что "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники уже сообщила об исключении из 21-го пакета санкций против России имен патриарха Русской православной церкви Кирилла и основателя российской нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова.

Также источники "ЕвроПравды" не исключали, что принятие 21-го пакета санкций против России может быть отложено.

Напомним, Болгария требовала исключения патриарха Кирилла из 21-го пакета санкций ЕС против России, позже к ней присоединилась Италия.