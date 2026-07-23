Стало известно, что получила Греция за разблокирование 21-го пакета санкций против России
Новости — Четверг, 23 июля 2026, 10:33 — , из Брюсселя
Греция в виде исключения сможет продолжать реэкспорт российского сжиженного газа в третьи страны, несмотря на запрет на транзит СПГ из России, закрепленный в 21-м пакете санкций ЕС против РФ.
Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно от осведомленных о процессах дипломатов ЕС в Брюсселе.
Греция "протолкнула" исключение из запрета на транзит российского сжиженного газа из 21-го пакета санкций Евросоюза против России.
"Для того чтобы разблокировать утверждение нового, 21-го пакета санкций ЕС против России, Греции был предложен компромисс – ограниченное исключение, которое будет касаться транспортировки сжиженного газа из России в третьи страны по контрактам, заключенным до 24 февраля 2022 года", – рассказал один из собеседников "Европейской правды".
Также Греции в исключительном порядке будет разрешено осуществлять закупки, связанные с осуществлением такой перевозки.
Указанное исключение будет пересматриваться Советом ЕС ежегодно.
Как сообщала "Европейская правда", 23 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) достиг согласия по 21-му пакету санкций ЕС против России и принял решение во второй половине дня провести письменную процедуру по его утверждению.
Coreper долго не мог принять решение об утверждении 21-го пакета. Камнем преткновения стало требование Греции продлить для нее разрешение на реэкспорт российского сжиженного газа в третьи страны.
Ранее 21-й пакет санкций угрожала заблокировать Болгария, требуя исключения из списков патриарха РПЦ Кирилла, позже к ней присоединилась Италия. Но в настоящее время, после исключения из списков Кирилла, эти претензии были сняты.