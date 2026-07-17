Какие страны и почему блокировали 21-й пакет санкций и чем пошли на уступки друзья Украины

Евросоюз наконец согласовал 21-й пакет санкций против России.

В течение чуть более месяца почти треть государств Евросоюза угрожала наложить на него вето.

Каждое государство отказывалось от вето в обмен на какую-то уступку – фактически, на ослабление предложенного Еврокомиссией санкционного пакета.

Подробнее о торгах вокруг 21-го пакета санкций и о том, что в него в итоге вошло, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Татьяны Высоцкой Компромиссы для санкций. Как ЕС договорился о новой волне давления на Россию и что пришлось "сдать". Далее – краткое изложение статьи.

Первой 21-й пакет санкций заблокировала Болгария c требованием исключения из санкционного списка патриарха РПЦ Кирилла.

Позже к Болгарии присоединилась Италия – очевидно, под влиянием Папского престола, не желая вводить "политические" санкции против церковных деятелей.

В результате Кирилла исключили из предложенного санкционного списка. Вместе с основателем российской компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым и руководителем компании из РФ, которая, помимо работы на российскую оборонку, поставляет комплектующие для метро в столице Болгарии Софии.

Далее следовали российские комбатанты. Франция, Италия и, еще менее громко, ряд других морских курортных государств наотрез отказались полностью запрещать им въезд на территорию ЕС. Поэтому оккупанты по-прежнему могут ездить отдыхать на Лазурный берег. В санкционном пакете осталось лишь НАМЕРЕНИЕ европейских государств когда-нибудь в будущем запретить им въезд.

Теперь о рыбе. Германия, Нидерланды, Франция и Польша добились того, чтобы весь "рыбный блок" был исключен из санкционного пакета до лучших времен. В 21-й пакет санкций хотели внести запрет на импорт в ЕС российской трески и значительно ограничить импорт других видов рыбной продукции.

Наконец, Австрия. Она стала предпоследней страной, снявшей оговорку в отношении 21-го пакета санкций. Требование Вены не ново: исключить из уже существующего санкционного списка российскую инвестиционную компанию, замороженными активами которой можно было бы компенсировать финансовые потери австрийского банковского гиганта Raiffeisen, который продолжил работу в России после начала полномасштабной войны.

Зарабатывание средств в стране-агрессоре обернулось для австрийского банковского учреждения убытками в размере более 2 млрд евро, изъятых россиянами в виде активов через суд. Их она теперь хочет вернуть через европейскую дочернюю компанию одной из фирм, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской.

В этом и заключалось требование Австрии. Правда, она стала единственным государством, которое в обмен на угрозу вето получило лишь обещание.

Греция блокировала 21-й пакет санкций ЕС против России до последнего дня – 23 июля. Она требовала отменить предложенный в пакете запрет на транспортировку российского сжиженного газа в третьи страны.

Афины беспокоились не зря, ведь такая мера могла нанести серьезный ущерб Dynagas, греческой судоходной компании, специализирующейся на транспортировке именно арктического российского СПГ.

После того как стало ясно, что Греция будет стоять до конца, было принято компромиссное решение: для греков сделают исключение. Транспортировку сжиженного газа из России в третьи страны разрешат в соответствии с контрактами, заключенными до 24 февраля 2022 года – то есть до полномасштабного вторжения.

Таким образом, Dynagas как давний партнер российских газовиков может быть спокоен как минимум год. Ведь планируется, что тогда указанное исключение пересмотрят – и для его утверждения тоже потребуется единогласная поддержка.

Несмотря на всё вышесказанное, 21-й пакет санкций Евросоюза против России всё равно можно считать мощным и способным нанести серьёзный удар по российской экономике.

В пакет санкций попали крупные российские региональные банки, ряд зарубежных банков (помогающих обходить санкции), криптовалютные операторы, суда "теневого флота", нефтеперерабатывающие заводы, "дроновые" компании и так далее.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой Компромиссы для санкций. Как ЕС договорился о новой волне давления на Россию и что пришлось "сдать".