Мадьяр заявил, что не позволит строить в Венгрии нефтехранилища для нужд Украины

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что его правительство не допустит строительства на территории Венгрии нефтехранилищ для нужд Украины.

Об этом сообщает Nepszava, пишет "Европейская правда".

Группа "Нафтогаз" сообщила в воскресенье, что подписала меморандум с венгерской компанией MOL о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов для нужд Украины на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы. Это объяснили необходимостью создания дополнительных мощностей за пределами зоны российских обстрелов.

Этот вопрос в понедельник обсуждали в парламенте при участии премьер-министра Петера Мадяра. "Петер Мадяр заявил: пока в Венгрии у власти правительство "Тисы", украинского хранилища нефти в стране не будет", – приводит издание озвученное заявление венгерского премьера.

По словам Мадяра, MOL еще во времена правительства Виктора Орбана начала переговоры с "Нафтогазом" о возможности хранения нефти в Венгрии. В то же время нынешнее правительство считает неприемлемым, что компания вела переговоры с украинской стороной без согласия действующего правительства.

В MOL заявили, что на данный момент процесс находится лишь на начальном этапе подготовки, который может длиться годами. В его рамках будут изучаться технические, финансовые и регуляторные условия для хранения нефти в Венгрии. В связи с длительным процессом, который еще предстоит, правительство пока не информировали.

В понедельник председатель парламентской фракции Христианско-демократической народной партии (KDNP) Бенце Ретвари, комментируя эти планы, обратился к Петеру Мадяру с вопросом, почему об этом пришлось узнавать из украинской прессы. По словам Ретвари, украинская сторона не хочет строить такой объект на своей территории из-за опасений, что российская армия может его разбомбить.

По его мнению, перенос хранилища в Венгрию означал бы перенос этого риска через границу, что представляло бы угрозу национальной безопасности Венгрии, особенно для восточных регионов страны.

В ответ Мадьяр заявил, что переговоры между MOL и "Нафтогазом" начались ещё при предыдущем правительстве Орбана. По его словам, MOL вела переговоры с украинской стороной без согласия правительства, чего нынешний кабинет не принимает.

Мадьяр также рассказал, что накануне вечером сообщил об этом главе MOL Жолту Гернади. Он заявил, что считает действия компании неприемлемыми и ожидает, что MOL будет относиться к венгерскому государству как к владельцу 25% компании.

Также Мадяр заявил в понедельник, что его страна не является членом формата "Карпатской восьмерки", инициированного Украиной, цель которого – укрепить сотрудничество между странами Карпатского региона.

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