Источники: в ЕС предварительно согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана

Страны ЕС предварительно договорились исключить российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка и продлить индивидуальные санкции против России на 36 месяцев.

Об этом дипломатические источники сообщили корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе.

Договоренность, достигнутая послами ЕС, носит предварительный характер. Далее должно состояться голосование по письменной процедуре, которое может начаться около 19:00 по киевскому времени.

Ранее в понедельник "ЕП" стало известно, что Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) рассматривает предложение ирландского председательства о продлении санкций против России за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины сроком на 36 месяцев.

В то же время Словакия продолжала настаивать на исключении из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция также поддержала исключение Усманова, сославшись на национальные интересы. По информации источников "ЕвроПравды", речь шла о возможном компромиссном варианте: исключение Усманова и Фридмана в обмен на 36 месяцев действия санкционного режима.

Действующий санкционный режим, список которого ЕС начал формировать еще в 2014 году, охватывает физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. С 2022 года в него входят глава Кремля Владимир Путин, властная верхушка России и ведущие олигархи, а также бывший президент Украины Виктор Янукович.

14 сентября ЕС продлил санкционный режим в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжали настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что исключение российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС было бы неприемлемым, поскольку не исчезли причины, по которым санкции были введены.