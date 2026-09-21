Одиозного бывшего кандидата в президенты Румынии поместили под стражу по делу о мошенничестве

Румынские прокуроры в понедельник задержали и поместили под стражу антизападного и пророссийского экс-кандидата в президенты Келина Джорджеску по подозрению в мошенничестве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает News.ro.

Скандального политика задержали и поместили под стражу после допроса в штаб-квартире Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) в понедельник, 21 сентября.

Джорджеску и еще одного подозреваемого – бизнесмена Ионела Русена – обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями.

"В ходе обысков, проведенных сегодня, были обнаружены и изъяты системы радиопомех, записи, удостоверения личности, которые будут переданы на экспертизу в связи с подозрением в их подделке, устройства для хранения данных, а также другие вещественные доказательства", – сообщили в DIICOT.

В Бухарестский суд будет подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей на 30 дней.

После допроса Джорджеску вывели из здания DIICOT и посадили в полицейский фургон. Выходя из здания, политик поднял руки в наручниках над головой и повернулся к толпе сторонников. При этом он не сделал никаких заявлений.

Как отмечается, следователи установили, что в течение сентября 2021 года Джорджеску, Русен и ещё один гражданин Италии создали организованную преступную группу, которая действовала под руководством политика на территории Румынии и Великобритании "с целью получения неправомерной материальной выгоды".

Следствие считает, что участников схемы представляли как состоятельных бизнесменов и руководителей иностранных компаний, которые якобы могли предоставить предпринимателям крупные кредиты. Для получения финансирования они требовали от потенциальных заемщиков финансовые гарантии.

"Таким образом, в соответствии с взятыми на себя ролями, преступники действовали путем введения в заблуждение и удержания в заблуждении румынских бизнесменов относительно возможности получения финансирования от иностранных банковских учреждений. При этом члены группировки ставили целью получить денежные гарантии, предоставленные потерпевшими для получения соответствующих кредитов", – уточнило DIICOT.

Утром 21 сентября стало известно, что прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) проводят обыски в доме антизападного политика и бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску в городе Могошоая, уезд Илфов.

Отметим, что Джорджеску уже находится под следствием по другим серьезным преступлениям, в частности за соучастие в подрыве конституционного строя, распространение ложной информации и создание антисемитской организации. В случае признания виновным в этих преступлениях ему грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.

В апреле суд в Бухаресте отменил меру судебного контроля, примененную к Джорджеску по делу о его поддержке деятелей и идей, связанных с межвоенным фашистским движением Румынии.