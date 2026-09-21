Венс обвинил СМИ, лишенные доступа в Белый дом, в пропаганде против Трампа

Вице-президент США Джей Ди Венс отверг обвинения в том, что запрет президента Дональда Трампа на доступ в Белый дом трем СМИ – Politico, CNN и MS Now – является нарушением свободы слова, и обвинил их в пропаганде

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Washington Examiner.

Венс заявил журналистам в понедельник утром, что Дональд Трамп "не запрещает СМИ".

"Он просто заявляет, что мы не будем предоставлять вам особый доступ в Белый дом, если вы занимаетесь тем, что фактически является пропагандой", – заявил вице-президент США.

"Мы должны помнить, что на эти три СМИ приходится около 92% негативных материалов о президенте США и его администрации. Это не отражает позицию американского народа. Это не отражает общественное мнение. Поэтому, если вы занимаетесь тем, что фактически является ультралевой пропагандой, почему республиканская администрация Белого дома должна предоставлять вам специальный доступ?" – добавил Венс.

В пятницу Трамп впервые объявил о запрете доступа для этих трех СМИ, чем удивил журналистов Белого дома и некоторых чиновников администрации.

В субботу MS Now, CNN и Politico сообщили, что их репортерам был отказан доступ на территорию Белого дома.

В понедельник эти СМИ объявили о подаче иска против администрации Трампа, утверждая, что действия Трампа нарушают конституцию.

21 сентября основные телевизионные сети США – FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News – объявили, что приостанавливают освещение мероприятий с участием Трампа в знак протеста против его отказа нескольким СМИ в доступе в Белый дом.