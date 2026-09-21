Ченцов: любое ослабление санкций подрывает авторитет ЕС и играет на руку России

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявил, что любые исключения из санкций для таких фигур, как Алишер Усманов и Михаил Фридман, являются опасным сигналом.

Об этом он написал в понедельник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Ченцова, компромисс, который, по сообщениям, был достигнут в Брюсселе относительно продления действия индивидуальных санкций ЕС, не должен открывать путь к политическим исключениям.

"В то время, когда Россия усиливает террор против Украины и не проявляет никакого интереса к конструктивным мирным переговорам, любые исключения для таких фигур, как Алишер Усманов и Михаил Фридман, являются опасным сигналом. Ослабление или политизация санкций сейчас подрывает авторитет ЕС и играет на руку России. Европа должна продемонстрировать силу и единство. ЕС не должен отступать, когда Россия эскалирует конфликт", – заявил Ченцов.

Украина, добавил он, будет продолжать сотрудничать со своими европейскими партнерами, чтобы обеспечить надежность, эффективность и возможность исполнения санкций.

Как стало известно "ЕП" ранее в понедельник, страны ЕС предварительно договорились исключить российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка и продлить индивидуальные санкции против России на 36 месяцев.

Это стало следствием требований со стороны Словакии и Франции.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.