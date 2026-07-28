Опрос: американцы всё меньше поддерживают действия США в Иране

Уровень поддержки военных действий США в Иране среди американцев снизился, и почти 70 % респондентов считают, что президент США Дональд Трамп "не четко объяснил" свои цели.

Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos, пишет "Европейская правда".

Опрос, проведенный с 24 по 26 июля, показал, что лишь каждый третий американец поддерживает войну США в Иране, что стало самым низким показателем в опросах Reuters/Ipsos с начала конфликта.

Ответы респондентов показывают, что 69% американцев – в том числе четверо из десяти республиканцев – считают, что Трамп "не четко объяснил цели военного вмешательства США в Иране".

А уровень одобрения конфликта, в свою очередь, остается ниже 40% с того момента, как США и Израиль начали удары 28 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэлс заявила, что Трамп не будет принимать решения на основе "изменчивых опросов общественного мнения", и еще раз подчеркнула решимость президента не допустить, чтобы Иран когда-либо получил ядерное оружие.

"Для американского народа самое важное – иметь главнокомандующего, который принимает решительные меры для обеспечения их безопасности", – добавила она.

Этот опрос проводился онлайн по всей стране, в нем приняли участие 1246 взрослых жителей США, а погрешность составляет 3 процентных пункта.

СМИ ранее отмечали, что президент США приближается к решающему перепутью в войне с Ираном, при этом официальные лица видят лишь два возможных исхода: добиться нового 10-дневного перемирия или начать совместную с Израилем масштабную военную операцию, чтобы заставить Тегеран капитулировать.

Также СМИ писали, что главнокомандующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер рекомендовал американской администрациипрекратить авиаудары в районе Ормузского пролива, поскольку их эффективность достигла предела.

А Трамп заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам ещё один шанс.