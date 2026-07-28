Опитування: американці дедалі менше підтримують дії США в Ірані

Рівень підтримки серед американців військових дій США в Ірані знизився, й майже 70% респондентів вважають, що американський президент Дональд Трамп "не чітко пояснив" свої цілі.

Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos, пише "Європейська правда".

Опитування, проведене з 24 по 26 липня, показало, що лише кожен третій американець підтримує війну США в Ірані, що стало найнижчим показником в опитуваннях Reuters/Ipsos з початку конфлікту.

Відповіді респондентів свідчать, що 69% американців – у тому числі четверо з десяти республіканців – вважають, що Трамп "не чітко пояснив цілі військового втручання США в Ірані".

А рівень схвалення конфлікту, своєю чергою, залишається нижче 40% з моменту, коли США та Ізраїль розпочали удари 28 лютого.

Прессекретарка Білого дому Олівія Вельс заявила, що Трамп не буде ухвалювати рішення на основі "мінливих опитувань громадської думки", і ще раз наголосила на рішучості президента не допустити, щоб Іран коли-небудь отримав ядерну зброю.

"Для американського народу найважливіше – мати головнокомандувача, який вживає рішучих заходів для забезпечення їхньої безпеки", – додала вона.

Це опитування проводили онлайн по всій країні, у ньому взяли участь 1246 дорослих жителів США, а похибка становить 3 процентні пункти.

ЗМІ раніше зазначали, що президент США наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном, при цьому офіційні особи бачать лише два можливі результати: домогтися нового 10-денного перемир’я або розпочати спільну з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати.

Також ЗМІ писали, що головнокомандувач збройних сил США на Близькому Сході адмірал Бред Купер рекомендував американській адміністрації припинити авіаудари в районі Ормузької протоки, оскільки їхня ефективність досягла межі.

А Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.