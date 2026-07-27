Axios: топ-командующий США рекомендовал Трампу прекратить удары по Ирану

Главнокомандующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер рекомендовал прекратить авиаудары в районе Ормузского пролива, поскольку их эффективность достигла предела.

Об этом порталу Axios стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

По данным собеседников портала, рекомендация Купера вместе с мнением других советников повлияла на принятое в пятницу решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по Ирану.

Впервые за две недели Трамп отдал приказ военным прекратить огонь и не наносить удары по целям в районе южного побережья Ирана и в районе Ормузского пролива.

По словам источников, перед этим адмирал Купер представил свои рекомендации относительно дальнейших действий Пентагону, Объединенному комитету начальников штабов и Белому дому.

Собеседники отмечают, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн также в частной беседе предупредил министра обороны Пита Хэгсета и Трампа о том, что нехватка ракет-перехватчиков для систем ПВО может ограничить способность защищать американские войска и союзников в регионе.

Как военные, так и гражданские советники президента признали, что существуют пределы того, чего можно достичь с помощью военных действий, в частности с помощью кампании с применением авиации, говорится в публикации.

По словам источников, в дни, предшествовавшие встрече, Трамп склонялся к возобновлению масштабных боевых операций, но в четверг вечером его позиция начала меняться. Его решение приостановить бомбардировки пролива окончательно сформировалось в пятницу.

Он подчеркнул, что две недели ударов в районе Ормузского пролива значительно ослабили способность Ирана наносить удары по судам.

Купер отметил, что большинство целей, определенных для бомбардировок, уже уничтожено.

Командующий заявил, что следующим возможным шагом могло бы стать возобновление крупномасштабных боевых операций для уничтожения тех 20% целей, которые были определены американскими военными, но не были поражены в ходе операции "Эпическая ярость".

Источники сообщили, что в отсутствие решения о возобновлении крупномасштабных боевых операций он подчеркнул: нет смысла продолжать кампанию бомбардировок, проводившуюся в течение предыдущих двух недель.

Сообщалось, что в июле администрация президента США обратилась к Конгрессу с запросом на выделение $87,6 млрд на "неотложные нужды", большая часть которых связана с войной США в Иране.

СМИ отметили, что президент США приближается к решающему перепутью в войне с Ираном, при этом официальные лица видят лишь два возможных исхода: добиться нового 10-дневного перемирия или начать совместную с Израилем масштабную военную операцию, чтобы заставить Тегеран капитулировать.