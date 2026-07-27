Трамп пригрозил Ирану "масштабными военными действиями" в случае провала дипломатии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам ещё один шанс.

Об этом он сказал в интервью изданию Axios, пишет "Европейская правда".

Глава Белого дома предупредил Тегеран, что Вашингтон может вернуться к расширенным военным операциям, если переговоры закончатся провалом.

Текущие переговоры между США и Ираном сосредоточены на новой договоренности, которая вновь открыла бы Ормузский пролив и возобновила консультации по всеобъемлющему ядерному соглашению.

Переговоры ведутся преимущественно между Ираном и Оманом. Катар, Пакистан, Египет и посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер принимают в них активное участие.

"Мы ведем очень глубокие переговоры с Ираном. Если они не дадут результата, мы вернемся к очень мощным военным действиям", – предупредил Трамп.

На вопрос, сколько времени он готов дать дипломатии, президент США ответил, что это должно происходить быстро.

"Немного времени. Либо это происходит быстро, либо не происходит вообще", – пояснил Трамп.

Президент США заявил, что решил приостановить удары по Ирану в пятницу, 24 июля, поскольку страны, выступающие посредниками в переговорах, попросили его дать дипломатии ещё один шанс.

"Все, кто имеет дело с Ираном, просили меня: "Не стреляйте"… Ничего не выиграно, ничего не потеряно", – пояснил Трамп свое решение.

Он отметил, что цены на нефть упали, а фондовый рынок вырос после того, как он приостановил американские атаки на Иран.

Ранее издание Axios сообщило, что главнокомандующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер рекомендовал американской администрации прекратить авиаудары в районе Ормузского пролива, поскольку их эффективность достигла предела.

СМИ отметили, что президент США приближается к решающему перепутью в войне с Ираном, при этом официальные лица видят лишь два возможных исхода: добиться нового 10-дневного перемирия или начать совместную с Израилем масштабную военную операцию, чтобы заставить Тегеран капитулировать.

Президент США ранее выразил скептицизм по поводу переговоров с Ираном о прекращении войны.