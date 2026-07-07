Стало известно, когда состоится встреча Зеленского с Трампом в Анкаре

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках саммита НАТО в Анкаре состоится в среду, 8 июля, в 14:30 по местному времени (совпадает с киевским).

Об этом говорится в официальной программе пребывания президента США на саммите в Анкаре, с которой смогла ознакомиться корреспондентка "Европейской правды".

Трамп и Зеленский проведут встречу в Анкаре в среду, 8 июля, после завершения заседания Североатлантического совета на уровне лидеров государств НАТО, которое начнется в 11:15 утра по местному времени и продлится около трех часов.

Встреча Трампа и Зеленского должна начаться в 14:30, на нее в программе президента США выделен один час.

После этого, в 15:30 у Трампа запланирована двусторонняя встреча с президентом Сирии, а затем – в 16:15 – пресс-конференция, которая завершит пребывание президента США на саммите НАТО в Анкаре.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Анкару, где 7–8 июля проходит саммит НАТО. 7 июля запланировано его выступление на Форуме оборонных индустрий, ряд двусторонних встреч и участие в ужине по приглашению президента Турции, в котором, как ожидается, также примет участие президент США Дональд Трамп.

СМИ ранее сообщали, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО.

Как писала "Европейская правда", итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля будет содержать тезис о том, что Россия представляет угрозу для евроатлантической безопасности, а также обещание государств-членов Альянса предоставить Украине по 70 млрд евро военной поддержки ежегодно в 2026–2027 годах.

Кроме того, во время саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.