Зеленский: разве правильно оставлять не в НАТО страну с таким оборонным потенциалом?

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с ее нынешними оборонными возможностями заслуживает членства в НАТО.

Об этом он сказал в своем выступлении на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент перечислил достижения Украины в развитии оборонного производства.

"И у меня к вам вопрос: действительно ли вы считаете правильным оставлять за пределами НАТО страну и народ с таким уровнем оборонного потенциала?" – спросил президент.

"Если у нас уже есть этот потенциал, если украинцы уже умеют так воевать, то вполне логично, чтобы этот потенциал стал частью коллективной обороны Альянса. Это сделало бы нас всех сильнее", – заявил он.

По словам Зеленского, Украина и НАТО уже воспринимают друг друга как надежных партнеров. Поэтому было бы вполне естественно стать частью единого сообщества безопасности, отметил он.

"Дело в том, что мы еще долго будем находиться рядом с источником проблемы – Россией. Украина в НАТО – это источник огромного оборонного потенциала", – заявил Зеленский.

Зеленский также призвал партнеров поддержать украинские усилия по получению лицензии на производство ракет для систем Patriot в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду на то, что саммит НАТО приблизит принятие решений, которые будут благоприятными для Украины в вопросе перехватчиков для сбивания баллистических ракет.