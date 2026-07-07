Зеленський: хіба правильно лишати поза НАТО країну з таким оборонним потенціалом?

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зі своїми нинішніми оборонними можливостями заслуговує бути членом НАТО.

Про це він сказав у своєму виступі на Форумі оборонної промисловості в Анкарі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Президент перерахував здобутки України у розбудові оборонного виробництва.

"І у мене до вас питання: чи справді ви вважаєте правильним залишати поза межами НАТО країну та народ із таким рівнем оборонного потенціалу?" – запитав президент.

"Якщо ми вже маємо цей потенціал, якщо українці вже вміють так воювати, то цілком логічно, щоб цей потенціал став частиною колективної оборони Альянсу. Це зробило б нас усіх сильнішими", – заявив він.

За словами Зеленського, Україна і НАТО вже сприймають одне одного як надійних партнерів. Тож було б цілком природно стати частиною єдиного безпекового співтовариства, зазначив він.

"Справа в тому, що ми ще довго залишатимемося поруч із джерелом проблеми – Росією. Україна в НАТО – це джерело надзвичайного оборонного потенціалу", – заявив Зеленський.

Зеленський також закликав партнерів підтримати українські зусилля у спробі отримати ліцензію на виробництво ракет до систем Patriot в Україні.

Генсек НАТО Марк Рютте висловив сподівання на те, що саміт НАТО наблизить рішення, які будуть сприятливими для України у питанні перехоплювачів для збиття балістики.