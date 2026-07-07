Зеленский призвал поддержать усилия Киева по производству ракет для систем Patriot

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров поддержать усилия Украины, направленные на получение лицензии на производство ракет для систем Patriot в Украине.

Об этом он заявил в своем выступлении на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он подчеркнул, что баллистические ракеты – это последнее крупное преимущество, которое осталось у России.

"Европа срочно нуждается в собственных мощностях для производства противоракетных систем и ракет к ним", – заявил президент.

Зеленский высоко оценил характеристики систем Patriot, однако выразил сожаление по поводу того, что этих систем пока недостаточно.

"Те, кто защищает жизнь, нуждаются в большем количестве Patriot. Мы обсуждали лицензии на их производство с нашими американскими партнерами, и я прошу вас поддержать наши усилия, чтобы это стало реальностью", – заявил он.

Президент еще раз подчеркнул, что Европе нужна доступная и массовая собственная противоракетная оборона – и не в 2030 году или позже, а уже сейчас.

По его словам, речь идет не о максимизации прибыли для компаний, а о защите миллионов европейцев.

"Мы работаем над развитием антибаллистической коалиции, которая сможет добиться весомых результатов, пока эта война продолжается. Сейчас это наш приоритет. Все остальное мы можем делать сами, но когда речь идет о ПВО, нужна настойчивость партнеров", – заявил Зеленский.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду на то, что саммит НАТО приблизит принятие решений, которые будут благоприятны для Украины в вопросе перехватчиков для сбивания баллистических ракет.