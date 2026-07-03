СМИ: Венгрия дала добро на открытие шестого кластера в переговорах с Украиной

Венгрия согласилась, чтобы Евросоюз направил Украине и Молдове официальное письмо, которым инициируется процедура открытия шестого кластера переговоров о вступлении в ЕС, касающегося внешних отношений.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, передает "Европейская правда".

Это первый из пяти оставшихся кластеров переговоров, открытие которых Венгрия заблокировала 23 июня. Тогда Будапешт не согласился на отправку в Киев и Кишинев официальных писем, инициирующих следующие этапы переговоров.

Это решение означает частичное смягчение позиции Венгрии, но не конец проблем. Как сообщает RMF FM, Будапешт по-прежнему не соглашается на начало процедуры по остальным четырём кластерам.

Это также означает, что не будет выполнено требование президента Владимира Зеленского, который призвал открыть ещё в июле все пять кластеров переговоров. На данный момент официально открыт лишь один – "Основы", в частности верховенство права и основные права.

Шестой кластер переговоров охватывает общую внешнюю политику и политику безопасности, торговую политику, а также отношения с третьими странами.

Отправка письма еще не означает официального начала переговоров в этой сфере. Это лишь первый шаг в процедуре. Теперь Украина и Молдова изложат свои позиции, после чего Европейская комиссия подготовит проекты совместных переговорных позиций, которые должны получить единодушную поддержку всех государств-членов.

Если последующие этапы процедуры пройдут согласно плану, официальное открытие шестого кластера переговоров должно состояться 14 июля во время заседания министров по делам Европы стран Европейского Союза.

Согласно информации RMF FM, в Брюсселе нет единого мнения относительно одновременного открытия всех остальных кластеров. Все больше стран выступают за постепенное проведение переговоров вместо их ускорения. К этой группе относится также Польша, которая выступает за открытие следующих переговорных кластеров поэтапно, а не всех одновременно.

"ЕвроПравда" со ссылкой на источники сообщала, что план Украины открыть все кластеры в переговорах о вступлении в ЕС в июле 2026 года может не осуществиться из-за нехватки времени на необходимые переговоры и согласование.

Президент Владимир Зеленский 1 июля заявил, что Украина в условиях войны выполнила необходимые требования для открытия всех кластеров на переговорах с ЕС, поэтому он надеется, что, несмотря на споры и сложные отношения, Польша и Венгрия не будут блокировать украинскую евроинтеграцию.