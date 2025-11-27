Подрыв "Северных потоков": Италия экстрадировала в Германию украинца Кузнецова

После более чем трех месяцев предварительного заключения Италия выдала Германии подозреваемого в организации подрывов газопроводов "Северные потоки" в 2022 году, 49-летнего украинца Сергея Кузнецова.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии.

Кузнецова доставили в Германию вертолетом в сопровождении немецких чиновников. В ближайшее время судья должен избрать ему меру пресечения – вероятно, арест, добавляет прокуратура.

После этого украинца ждет судебный процесс в Германии, говорится в сообщении.

Сергей Кузнецов провел большую часть своего предварительного заключения в тюрьме на севере Италии, где его задержали. Он неоднократно пытался предотвратить свою экстрадицию, в частности объявляя голодовку.

Верховный суд Италии 19 ноября отклонил апелляцию Кузнецова против решения суда низшей инстанции, подтвердив его выдачу Германии.

Немецкие прокуроры обвиняют Кузнецова в принадлежности к группе лиц, которые установили устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнгольм в Балтийском море.

Ему предъявили обвинения в сговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных объектов. Сам Кузнецов отрицает какое-либо участие в диверсиях на российских газопроводах.

По данным The Wall Street Journal, немецкие следователи считают, что группа украинцев, которые якобы взорвали "Северные потоки", действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.