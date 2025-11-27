Укр Рус Eng

Подрыв "Северных потоков": Италия экстрадировала в Германию украинца Кузнецова

Новости — Четверг, 27 ноября 2025, 18:07 — Олег Павлюк

После более чем трех месяцев предварительного заключения Италия выдала Германии подозреваемого в организации подрывов газопроводов "Северные потоки" в 2022 году, 49-летнего украинца Сергея Кузнецова.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии.

Кузнецова доставили в Германию вертолетом в сопровождении немецких чиновников. В ближайшее время судья должен избрать ему меру пресечения – вероятно, арест, добавляет прокуратура.

После этого украинца ждет судебный процесс в Германии, говорится в сообщении.

Сергей Кузнецов провел большую часть своего предварительного заключения в тюрьме на севере Италии, где его задержали. Он неоднократно пытался предотвратить свою экстрадицию, в частности объявляя голодовку.

Верховный суд Италии 19 ноября отклонил апелляцию Кузнецова против решения суда низшей инстанции, подтвердив его выдачу Германии.

Немецкие прокуроры обвиняют Кузнецова в принадлежности к группе лиц, которые установили устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнгольм в Балтийском море.

Ему предъявили обвинения в сговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных объектов. Сам Кузнецов отрицает какое-либо участие в диверсиях на российских газопроводах.

По данным The Wall Street Journal, немецкие следователи считают, что группа украинцев, которые якобы взорвали "Северные потоки", действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Германия Северный поток-2
