Немецкие следователи считают, что группа украинцев, которые якобы взорвали газопроводы "Северного потока" в Балтийском море, действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, немецкая полиция, прокуратура и другие лица, знакомые с тонкостями дела, разработали, как они утверждают, "четкое представление о том, как элитное украинское военное подразделение осуществило атаки под непосредственным руководством тогдашнего верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного".

Отслеживая компании по прокату лодок, телефоны и номерные знаки, потсдамская команда заложила основу для того, чтобы немецкие власти выдали ордера на арест трех солдат специального украинского военного подразделения и четырех ветеранов-глубоководников, говорят люди, знакомые с этим делом.

По их словам, целью диверсантов было сокращение нефтяных доходов России и ее экономических связей с Германией.

Решающим доказательством стала зернистая черно-белая фотография, сделанная немецкой скоростной ловушкой. На ней было изображено лицо украинского глубоководного водолаза, которого полиция идентифицировала с помощью коммерческого программного обеспечения для распознавания лиц. За считанные минуты они нашли его профили в социальных сетях и профессиональные веб-сайты со ссылками на других подозреваемых в этом деле.

Украинского водолаза, которого команда отследила в Польше, впоследствии доставили в Украину на черном BMW с дипломатическими номерами, за рулем которого якобы был украинский военный атташе в Варшаве.

Командира диверсионного подразделения, тем временем, нашли в Италии после изнурительных поисков. Сначала в распоряжении детективов была только паспортная фотография улыбающегося,широкоплечего мужчины с бледно-голубыми глазами, рассказывают люди, знакомые с ходом расследования.

Она была взята из украинского проездного документа, который он использовал во время операции: настоящего паспорта, выданного на чужое имя, что, по словам полиции, является типичным для операций украинских спецслужб. Он не присутствовал в социальных сетях, и его фото не было ни в одной европейской или союзной базе данных.

Вскоре пограничная полиция одной из дружественных стран нашла совпадение. Мужчина ездил туда по делам.

Детективы получили копию его паспорта с настоящим именем и датой рождения. Они идентифицировали его как Сергея К., 46-летнего ветерана Службы безопасности Украины. Он вступил в спецподразделение в первый день российского вторжения и командовал подразделением противовоздушной обороны во время битвы за Киев в первые недели войны.

Ожидается, что до декабря итальянские судьи решат, экстрадировать ли украинца в Германию. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет, который заберет Сергея из Италии и доставит его в Гамбург для суда.

В конце октября суд Болоньи постановил экстрадировать украинца в Германию по требованию местной прокуратуры. Защита подала апелляцию в Верховный суд, который должен вынести решение в течение месяца.

После этого в начале ноября Кузнецов объявил голодовку.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о резком ухудшении состояния здоровья Сергея Кузнецова, который находится под стражей в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".