Премьер Молдовы объяснил, почему взял министром экономики иностранца
Премьер-министр Молдовы Василе Тофан объяснил, почему предложил румынскому депутату Клаудиу Нэсую возглавить Министерство экономического развития и цифровизации Молдовы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.
По словам главы правительства, их взгляды совпадают, в частности, в отношении сокращения бюджетных расходов и налогов. Тофан также подтвердил, что обсуждал кандидатуру Нэсуя с главой правительства Румынии Илие Боложаном во время своего визита в Бухарест.
"Наши вызовы во многом связаны с довольно крупным государственным сектором, где нам необходимо еще сократить расходы. И господин Нэсуй в это верит. Он выступает за меньшее правительство, меньшие бюджетные расходы, более низкие налоги, более эффективные и менее многочисленные государственные предприятия. Мы решили, что, поскольку перед нами стоят такие вызовы, нужно поставить во главе человека, который верит именно в эти вещи", – сказал Тофан в программе Pe față на канале Moldova 1.
По словам Тофана, поскольку Нэсуй был министром экономики Румынии и депутатом румынского парламента, он поможет, в частности, укрепить отношения с Румынией.
Глава правительства также прокомментировал реакцию на выдвижение Нэсуя, в частности вопрос о том, почему на эту должность не избрали гражданина Молдовы.
Тофан пояснил, что властям сложно находить людей, готовых занимать важные государственные должности, в частности министров и руководителей агентств. По словам премьера, на конкурсы на такие должности подается немного заявок.
"Нам очень сложно находить людей, потому что они не хотят работать на государство. Раньше, возможно, в государственных структурах много воровали или туда приходили с другими целями. Сейчас я уверен, что в основном люди, занимающие важные государственные должности, приходят не воровать, а работать. Мы должны прежде всего быть заинтересованы в экономическом успехе Молдовы и привлекать лучших людей, которых можем найти", – пояснил премьер.
Как сообщалось, накануне президент Мая Санду издала указ о предоставлении Клаудиу Нэсую гражданства Молдовы.
Нэсуй сменит на этом посту Эуджена Осмокеску, которому предложат должность министра сельского хозяйства.