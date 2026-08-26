Премьер Молдовы объяснил, почему взял министром экономики иностранца

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан объяснил, почему предложил румынскому депутату Клаудиу Нэсую возглавить Министерство экономического развития и цифровизации Молдовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

По словам главы правительства, их взгляды совпадают, в частности, в отношении сокращения бюджетных расходов и налогов. Тофан также подтвердил, что обсуждал кандидатуру Нэсуя с главой правительства Румынии Илие Боложаном во время своего визита в Бухарест.

"Наши вызовы во многом связаны с довольно крупным государственным сектором, где нам необходимо еще сократить расходы. И господин Нэсуй в это верит. Он выступает за меньшее правительство, меньшие бюджетные расходы, более низкие налоги, более эффективные и менее многочисленные государственные предприятия. Мы решили, что, поскольку перед нами стоят такие вызовы, нужно поставить во главе человека, который верит именно в эти вещи", – сказал Тофан в программе Pe față на канале Moldova 1.

По словам Тофана, поскольку Нэсуй был министром экономики Румынии и депутатом румынского парламента, он поможет, в частности, укрепить отношения с Румынией.

Глава правительства также прокомментировал реакцию на выдвижение Нэсуя, в частности вопрос о том, почему на эту должность не избрали гражданина Молдовы.

Тофан пояснил, что властям сложно находить людей, готовых занимать важные государственные должности, в частности министров и руководителей агентств. По словам премьера, на конкурсы на такие должности подается немного заявок.

"Нам очень сложно находить людей, потому что они не хотят работать на государство. Раньше, возможно, в государственных структурах много воровали или туда приходили с другими целями. Сейчас я уверен, что в основном люди, занимающие важные государственные должности, приходят не воровать, а работать. Мы должны прежде всего быть заинтересованы в экономическом успехе Молдовы и привлекать лучших людей, которых можем найти", – пояснил премьер.

Как сообщалось, накануне президент Мая Санду издала указ о предоставлении Клаудиу Нэсую гражданства Молдовы.

Нэсуй сменит на этом посту Эуджена Осмокеску, которому предложат должность министра сельского хозяйства.